Genoa, Ballardini 'soddisfatto' rinnovo

GENOVA, 2 MAG - L'allenatore del Genoa Davide Ballardini è "soddisfatto", riferisce chi lo ha incontrato prima dell'allenamento mattutino, per il rinnovo del contratto annunciato ieri sera dalla società in una nota. Il tecnico rossoblù, artefice di una eccezionale rimonta salvezza dopo avere preso il posto di Ivan Juric alla 12/a giornata, non ha al momento voluto rilasciare dichiarazioni sulla decisione della dirigenza, che ha deciso di premiare il lavoro svolto in questa stagione affidandogli la panchina del Grifone anche per il prossimo anno. Nei giorni scorsi Ballardini aveva detto di essere grato al presidente Preziosi nonostante i segnali nelle settimane precedenti fossero stati contrastanti a seguito delle dichiarazioni del presidente, che avevano fatto ipotizzare un sicuro cambio di guida. Ballardini ha deciso di incontrare i giornalisti in conferenza stampa solo sabato, alla vigilia della partita con la Fiorentina.