Serie C: Matera, altri 10 punti in meno

ROMA, 2 MAG - Il tribunale nazionale della Figc, presieduto da Cesare Mastrocola, ha comminato nuove sanzioni a club di Lega Pro non in regola con quanto stabilito dalla Covisoc. Così ha inflitto 10 punti di penalizzazione al Matera, che nel corso della stagione già ne aveva avuti altri nove, e 6 ad altre due squadre del girone C della serie C: Siracusa e Akragas. Due punti di penalizzazione sono stati inflitti a Mestre (serie C, girone B), Piacenza (girone A) e Gavorrano (girone A). Questa la nuova classifica del girone C della serie C: Lecce punti 74; Trapani 68; Catania 67; Juve Stabia 54; Cosenza 51; Rende e Monopoli 50; Casertana 47; Sicula Leonzio 46; Virtus Francavilla 46; Bisceglie 42; Catanzaro 41; Reggina 40; Siracusa 38; Fidelis Andria 37; Matera 36; Paganese 32; Racing Fondi 30; Akragas 0. Penalizzazioni: Matera 19 punti; Akragas 15; Siracusa 11; Fidelis Andria 3.