Di Francesco sceglie 4-3-3, c'è Schick

ROMA, 02 MAG - Di Francesco alla fine ha scelto di tornare all'antico. La Roma proverà a raggiungere la finale di Champions League di Kiev abbandonando la difesa a 3 e rispolverando il fidato 4-3-3. In difesa contro il Liverpool spazio alla coppia Manolas-Fazio, con Florenzi a destra e Kolarov a sinistra. In cabina di regia c'è De Rossi, mentre Pellegrini e Nainggolan completano la linea mediana. Attacco guidato da Dzeko, con Schick ed El Shaarawy ai fianchi del bosniaco. Nessuna novità nemmeno nel Liverpool di Klopp che, forte del 5-2 di Anfield, si affida a Karius tra i pali, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk e Robertson in difesa, Wijnaldum, Henderson e Milner a centrocampo, Firmino, Mané, e l'ex Salah in attacco.