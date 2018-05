Pallotta, orgoglioso di questa Roma

ROMA, 3 MAG - "Sono incredibilmente orgoglioso di questa squadra". Lo dice il presidente James Pallotta parlando della Roma di Di Francesco. "Se guardiamo il cammino in Champions League, tutti dicevano che eravamo nel 'gruppo della morte' e abbiamo finito per vincerlo sorprendendo tutti. Poi siamo passati attraverso il Barcellona e il Liverpool, e i ragazzi hanno sempre combattuto e contrattaccato" ricorda il presidente giallorosso, lasciandosi andare a una considerazione economica: "Siamo realisti qui, il Real Madrid ha probabilmente tre o quattro volte le nostre entrate, il Bayern Monaco ne ha almeno il doppio se non il triplo, e il Liverpool ha più del doppio dei nostri ricavi. Abbiamo combattuto una battaglia contro le altre semifinaliste con un budget sostanzialmente diverso dal loro, quindi penso che ci meritiamo un sacco di rispetto".