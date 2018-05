Aic: lunedì l'assemblea generale annuale

ROMA, 4 MAG - E' stata convocata per lunedì prossimo a Milano l'assemblea generale annuale dell'Associazione italiana calciatori. Dalle 13,30, informa la stessa Aic, i delegati delle squadre professionistiche saranno chiamati ad analizzare i punti all'ordine del giorno. La riunione, che si svolgerà all'Hotel Westin Palace, sarà preceduta dall'assemblea dei delegati regionali del Settore cilettanti, prevista per le ore 11,00, e dall'assemblea delle delegate del Settore calcio femminile, prevista per le ore 11,30. Al termine dell'incontro, il presidente Aic, Damiano Tommasi, terrà una conferenza stampa.