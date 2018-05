Allegri, Dybala è concentrato sulla Juve

TORINO, 4 MAG - "Paulo è concentrato e vuole dare ancora molto alla Juventus". Massimiliano Allegri spegne sul nascere le voci di un possibile passaggio di Dybala al Bayern. "Quest'anno ha fatto una grande stagione e ha ancora margini di crescita importanti per arrivare ad essere uno dei top player del calcio mondiale", aggiunge il tecnico della Juventus alla vigilia dell'impegno di campionato con il Bologna. "Sta a lui e alla sua voglia di mettersi in discussione". Allegri ha annunciato che domani sera Dybala farà coppia in attacco con Higuain: "in queste partite devono fare i gol scudetto".