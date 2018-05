Coni,59 extracomunitari in meno in sport

ROMA, 04 MAG - Per la prossima stagione sportiva "abbiamo abbassato di 59 unità il numero degli extracomunitari ammissibili per il nostro Paese, nel complesso degli sport. Diamo un altro segnale, visto che il numero corrisponde a quelli che nell'anno precedente non sono stati utilizzati". Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, riferendo su una delle due delibere della Giunta nazionale di oggi e che verranno approvate nel pomeriggio dal Consiglio nazionale. L'altra riguarda l'approvazione del bilancio del Comitato olimpico nazionale: "Sono stati rispettati in larghissima parte le previsioni di budget fatte un anno fa, a inizio esercizio", ha sottolineato Malagò.