Donadoni, contestazione Allegri? Sorrido

BOLOGNA, 4 MAG - I 49 punti di distacco in classifica parlano chiaro: sulla carta, a Torino, con la Juventus per il Bologna non dovrebbe esserci scampo. Una sola cosa accomuna bianconeri e rossoblù. Il malcontento di parte della tifoseria nei confronti dei due tecnici. Roberto Donadoni fatica a credere alle proprie orecchie: "Pensare che è stato messo in discussione un allenatore come Allegri dopo quello che ha fatto fa sorridere. Bisogna dargli merito, nonostante sia giusto che i tifosi pretendano sempre di più. Prima di Juventus-Napoli si facevano ragionamenti di un certo tipo, dopo la partita tutto è stato stravolto e dopo una settimana tutto è tornato come prima. Bisogna saper cogliere tutti gli aspetti del nostro mondo, della nostra vita e dar loro il peso che meritano, fare le giuste considerazioni rispettando tutti, ricordandoci sempre che sì, c'è chi è meglio ma anche chi è peggio. E la Juventus è sempre la squadra da battere".