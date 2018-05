Malagò: indagine Uefa?E' andato tutto ok

ROMA, 04 MAG - È un dato di fatto che il giorno di Roma-Liverpool "è andato tutto bene. Poi se ci sono degli aspetti oggettivi da valutare, lo faremo". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha commentato a margine del consiglio nazionale di oggi, l'apertura del procedimento disciplinare da parte della Uefa nei confronti della Roma per l'organizzazione "insufficiente" del ritorno della semifinale di Champions League, in particolare per l'accensione di fumogeni e il passaggio bloccato sulle scale all'interno dello stadio Olimpico.