Calcio: Brighton batte United e si salva

ROMA, 4 MAG - Sconfitta del Manchester United di Jose Mourinho all'Amex Stadium, campo del neo promosso Brighton. L'incontro, valido per la 37/a e penultima giornata di Premier League, è stato deciso dal gol del tedesco Pascal Gross, realizzato al 12' della ripresa con un tuffo di testa per deviare la palla smanacciata da De Gea su un cross in scivolata di Izquierdo, da fondo campo. Tre punti importantissimi per il Brighton, grazie a questa vittoria da stasera certo della salvezza.