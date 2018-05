Winners Cup in campo pazienti oncologici

MILANO, 5 MAG - Duecentocinquanta ragazzi che stanno affrontando o hanno affrontato le cure oncologiche saranno protagonisti della seconda Winners Cup. Il torneo di calcio, sostenuto da Pirelli e Csi Milano e nato grazie a Siamo con il supporto di Fiagop, si svolgerà il 12 maggio al Suning Youth Development Center. Le squadre, per ragazzi tra i 14 e 25 anni, saranno provenienti da diversi reparti di Oncoematologia pediatrica di 16 città. "Siamo orgogliosi - dichiara il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti alla conferenza stampa di presentazione - di aver fatto nascere lo scorso anno questo progetto. Accogliamo allo stadio in ogni partita ragazzi in cura oncoematologica, ma invitarli da tutta Italia, aprire le porte della nostra casa, trascorrere del tempo con loro e giocare insieme a loro è fare quello che è iscritto nel Dna dell'Inter da 110 anni". Per Luciano Spalletti il trofeo "rappresenta un bellissimo modo di come questo sport possa essere un potentissimo veicolo d'amore".