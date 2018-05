Pioli, contro il Genoa sarà un esame

FIRENZE, 5 MAG - "Il campionato sta ormai terminando, domani contro il Genoa sarà un esame, vogliamo sfruttare questo momento per confermare le nostre qualità". Così Stefano Pioli alla vigilia della trasferta contro la formazione ligure, terzultimo impegno per la Fiorentina per cercare di restare in corsa per un posto nella prossima Europa League. "In questa corsa - ha continuato il tecnico viola - l'Atalanta è la squadra più forte, noi siamo un po' degli intrusi però sarebbe bello arrivare all'ultima giornata contro il Milan avendo questo obiettivo ancora possibile". La Fiorentina, reduce dalla importante vittoria contro il Napoli ("ci ha dato ulteriore spinta", ha commentato Pioli) dovrà fare a meno in difesa dell'infortunato Vitor Hugo e dello qualificato Laurini: intanto rientra il francese Dabo.