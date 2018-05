13':stadio Genoa rende omaggio ad Astori

GENOVA, 6 MAG - Anche la Genova rossoblù ha voluto rendere omaggio a Davide Astori nel giorno della sfida tra Genoa e Firoentina. Allo scoccare del tredicesimo minuto, simbolo ella maglia numero 13 che indossava l'ex capitano della Fiorentina morto il 4 marzo 2018 a Udine, i cartelloni a led hanno mostrato la scritta 'Ciao Davide' in viola e tutto lo stadio ha applaudito. L'antica rivalità tra le due tifoserie per una volta è stata messa da parte e mentre i quasi mille tifosi arrivati da Firenze hanno ricordato in coro il loro capitano anche il cuore del tifo genoano, la Gradinata Nord, ha lungamente applaudito. Ma i tifosi del Genoa hanno voluto ricordare con uno striscione anche il tifoso del Napoli Ciro Esposito ucciso prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina: "Il tempo non cancella il dolore.. Ciro vive".