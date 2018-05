Juve a +6, lo scudetto in tasca

ROMA, 6 MAG - Solo la matematica e l'imponderabile impediscono di assegnare già da oggi lo scudetto alla Juve. A 180' dalla fine i bianconeri hanno 6 punti di vantaggio sul Napoli che in teoria può ancora raggiungerli in caso di due ko juventini e altrettanti successi azzurri. Ma a rendere praticamente fatto il 7/o scudetto Juve è la discriminate della differenza reti in caso di arrivo a pari punti: la Juve vanta un +16 sul Napoli e solo in caso di 2 ko con tanti gol subiti e contemporanee 2 vittorie roboanti del Napoli si può riparlarne.