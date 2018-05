Inzaghi, Lazio lotterà fino alla fine

ROMA, 6 MAG - "In chiave Champions questo risultato cambia poco, anche se avremmo voluto vincere. Abbiamo incontrato una squadra molto forte, in forma e che ai punti forse avrebbe meritato qualcosa in più del pareggio. È forse l'unica squadra che ci ha davvero messo in difficoltà in casa nostra". L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi commenta con grande onestà il pareggio dei suoi contro l'Atalanta. Ora dopo questo pareggio come vede Inzaghi la lotta per i posti in Champions? "Il nostro sogno continua, sappiamo che ce la saremmo dovuta giocare fino all'ultimo - risponde il tecnico dei biancocelesti - e così faremo. Lacune difensive? Siamo una squadra a cui piace giocare, a volte abbiamo poca prevenzione una volta persa palla, oggi abbiamo preso gol così, ma ci stiamo lavorando: spiace perché spesso gli approcci non li sbagliamo, ma dobbiamo anche dare i giusti meriti all'Atalanta". Secondo Inzaghi, i suoi "vanno ringraziati per quello che stanno facendo, sono alla 53/a partita stagionale e lotteranno fino all'ultimo".