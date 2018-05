Calcio: Hamsik "Sarri spero rimanga"

ROMA, 6 MAG - Il futuro di Sarri? "Mi auguro che rimanga, per continuare la nostra crescita", risponde così Marek Hamsik a Premium sul futuro del tecnico toscano e sul sogno scudetto, di fatto, ormai andato. "Un po' di rammarico c'è per come stiamo finendo la stagione, non meritavamo questi ultimi risultati per il campionato che abbiamo fatto. Non so se è giusto che vince la Juventus: sicuramente ha la società più forte di tutte, ma noi sul campo meritavamo qualcosa di più. Svantaggioso non giocare in contemporanea? Certo non è lo stesso, ma noi dobbiamo crescere, essere mentalmente più forti e non farci condizionare dai risultati dei nostri avversari. Siamo una squadra che deve essere sempre al cento per cento, appena smettiamo un po' sembriamo lenti: non dobbiamo mai abbassare i ritmi, altrimenti diventeremo leggibili dagli avversari", conclude.