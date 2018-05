Di Francesco, adesso battiamo la Juve

ROMA, 6 MAG - "Devo fare i complimenti al Cagliari per la prestazione, purtroppo sapevo che noi eravamo un po' al limite, specialmente con lo stato di forma di alcuni giocatori, e che avremmo incontrato delle difficoltà. Le situazioni di Manolas e Peres? Kostas zoppica, ho paura che non sia solo una botta e Peres dovremo valutarlo. Al di là di questo, siamo stati bravi a portare a casa una vittoria sporca, una vittoria da grande squadra". Così Eusebio Di Francesco, intervistato al termine della partita che la Roma ha vinto in Sardegna. Ora per i giallorossi ci sarà, domenica prossima, l'impegno contro la Juventus: sarà una battaglia per l'onore? "Non giocheremo per pareggiare, anche se ci manca un punto per la Champions - risponde -: ragiono in maniera differente e vi assicuro che cercheremo di portare a casa i 3 punti. La nostra deve sempre essere una mentalità vincente, da questo punto di vista siamo cresciuti. La partita ce l'ha fatta vincere Dzeko, per come si è messo la squadra sulle spalle nei momenti di difficoltà".