Inter, Miranda disponibile con Lazio

MILANO, 8 MAG - Solo una contrattura agli adduttori della coscia destra per Joao Miranda e un sospiro di sollievo per l'Inter. Gli esami cui si è sottoposto questa mattina il difensore brasiliano all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano hanno infatti dato 'esito negativo', come comunicato dal club nerazzurro. Miranda, infortunato durante il riscaldamento del match di domenica scorsa contro l'Udinese, sarà 'valutato giorno per giorno' ma sarà regolarmente a disposizione di Luciano Spalletti per la partita contro la Lazio, scontro diretto per la Champions. Miranda potrebbe invece saltare, a scopo precauzionale, la partita di sabato sera contro il Sassuolo. A San Siro, per l'ultima gara casalinga dell'Inter, sono attesi circa 70mila spettatori.