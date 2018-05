Lega A, nuova assemblea il 15 maggio

ROMA, 8 MAG - L'assemblea della Lega di serie A è stata convocata per martedì 15 maggio presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A (Milano, Via Rosellini 4) alle ore 13.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle 15.00 in seconda convocazione. Tra gli argomenti della riunione i diritti tv e il rinnovo della governance. Questi i punti all'ordine del giorno: la verifica dei poteri; Comunicazioni del Commissario; Licenza dei diritti audiovisivi per le dirette a pagamento della Serie A sul territorio italiano per il periodo 2018-2021; Elezione dell'Amministratore Delegato della Lega; Elezione di un Consigliere di Lega indipendente; Elezione di altri quattro Consiglieri di Lega; Elezione di due Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega; Elezione del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti della Lega, dei due componenti effettivi e dei due componenti supplenti dello stesso.