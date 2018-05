Figc:Cairo,commissariamenti mai positivi

MILANO, 8 MAG - "Tutti questi commissariamenti secondo me non sono mai portatori di cose così positive, al di là della buona volontà dei commissari". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, commenta le intenzioni di alcune componenti federali di accorciare i tempi per porre fine al commissariamento della Figc, retto da febbraio da Roberto Fabbricini. "Credo che se ci fosse qualcuno denominatore comune, apprezzato dalle varie componenti, trovare una persona su cui coagulare i voti potrebbe essere una buona cosa", ha aggiunto Cairo, a margine del premio 'Il bello del calcio' in memoria di Giacinto Facchetti, assegnato ad Andrea Pirlo.