Cairo, Mancini allenatore di livello

MILANO, 8 MAG - "Non saprei dire, non mi occupo di questa cosa, stanno facendo delle selezioni. Sicuramente Mancini è un tecnico di qualità, ha fatto cose importanti, se è motivato e pronto per un'opportunità del genere certamente è un allenatore di livello importante". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, sulla possibilità che l'attuale allenatore dello Zenit San Pietroburgo venga scelto dalla Federcalcio come ct della Nazionale.