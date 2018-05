Perin, Ballardini meritava riconferma

GENOVA, 08 MAG - "Alla fine nel calcio contano i numeri e i numeri dicono che meritava di essere riconfermato". Mattia Perin commenta così il rinnovo di Davide Ballardini da parte di Enrico Preziosi. "E' quello che pensano tutti e pensa il presidente altrimenti non gli avrebbe rinnovato il contratto - ha aggiunto -. C'è l'occasione di fare una stagione positiva. Mister e Presidente faranno le scelte migliori per la società". "E' stato un anno duro che all'inizio non mi faceva dormire la notte - ha proseguito Perin - Ma siamo stati bravi a raddrizzare la stagione. Dispiace per queste ultime due partite, però quando raggiungi un obiettivo è sempre difficile tenere l'attenzione alta. Adesso vogliamo regalare delle gioie a noi e ai nostri tifosi. Finire undicesimi dopo un inizio così vuol dire che ci siamo ripresi alla grande. Vorremo fare due vittorie nelle ultime due giornate".