Inter, no acquisto area ex Piazza d'Armi

MILANO, 9 MAG - L'Inter rinuncia all'acquisto dell'area dell'ex Piazza d'Armi di Milano Baggio dove il club pensava di realizzare il nuovo centro sportivo della squadra, adesso ad Appiano Gentile. Era ieri la 'deadline' per rispondere all'avviso pubblico di vendita del terreno ma l'Inter ha ritenuto e valutato inappropriate le condizioni d'acquisto nelle quali - in sostanza - le responsabilità delle operazioni di bonifica e riqualificazione dell'area ricadevano in toto sulla società stessa. Una decisione commentata oggi da Massimo Ferrarese, presidente di Invimit, proprietaria del terreno. "Ci saremmo aspettati un'offerta di acquisto da parte della società FC Internazionale Milano per Piazza d'Armi, come da essa stessa anticipato alcuni mesi fa. Ma considerato il mancato interesse al confronto competitivo concluso ieri - dice Ferrarese in una nota - da subito partirà un'azione di valorizzazione più incisiva per quest'area".