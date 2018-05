Figc: Malagò, Serie A va coinvolta

ROMA, 10 MAG - "Se c'è la volontà di fare un'assemblea elettiva, ora più che mai la Serie A deve essere rappresentata, altrimenti si torna a fare l'errore del passato". Così il presidente del Coni e commissario della Lega di Serie A, Giovanni Malagò, in merito alla decisione di Lnd, Lega Pro, Assocalciatori e Aia di chiedere nuove elezioni e candidare l'ex presidente Giancarlo Abete, senza il coinvolgimento delle due leghe professionistiche e degli allenatori. "Nelle assemblee della Lega di A - specifica Malagò - non si è mai parlato né toccato questo argomento. Se c'era la volontà di fare un candidato unitario, è stato completamente sbagliato e fuori luogo non rendere partecipe la Lega di A, a prescindere dal discorso sul nome sul quale non do nessun giudizio". Secondo il capo dello sport italiano, il percorso di riforme avviate dal commissario della Figc Roberto Fabbricini andrà proseguirà: "È giusto che si vada avanti, se poi chi arriva ritiene giusto cambiare le cose è un suo diritto".