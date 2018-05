ADL: Sarri? Conta di più il produttore

NAPOLI, 10 MAG - "Le cose importanti le decide la società, non gli altri. Se un produttore fa davvero il produttore è più importante del regista, ci sono registi importanti che hanno voluto fare di testa loro e hanno fatto flop". Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha descritto il suo rapporto con l'allenatore azzurro Maurizio Sarri. "Il Napoli con me è da 9 anni in Europa - ha aggiunto De Laurentiis - e non è vero che gli allenatori se ne siano andati perché non andavano d'accordo con me. Mazzarri doveva rimanere due anni ed io l'ho trattenuto per quattro. Benitez aveva un contratto per solo una stagione ed io ho esercitato l'opzione. E con loro siamo arrivati anche secondi e siamo stati ai vertici, perché tutte le pedine sono importanti".