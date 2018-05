De Laurentiis, team B in C mortificante

NAPOLI, 10 MAG - "Le seconde squadre? A me non sta bene una squadra in serie C, ma una seconda squadra dove possono giocare pure gli esuberi della prima. Ma un conto è farli giocare in serie B, un altro in serie C, che è meno allenante e pure mortificante, lì si gioca a calci, si rischiano infortuni". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis commentando l'ipotesi di apertura alle seconde squadre nel calcio italiano.