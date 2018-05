Calcio, Malagò il 22 serve una decisione

ROMA, 11 MAG - "Se c'è il rischio che almeno la prima giornata del prossimo campionato si debba seguire alla radio come un tempo? Sinceramente no, non penso ci sia questo rischio reale, però credo che nell'assemblea del 22 maggio si debba prendere con coraggio una decisione. Decisione che io mi auguro sia all'unanimità o la più ampia possibile". Lo ha dichiarato il presidente del Coni, nonché commissario della Lega di Serie A, Giovanni Malagò, riguardo al tema legato ai diritti televisivi del massimo campionato di calcio. "Stamattina ho sentito Miccichè (presidente di Lega, ndr) e gli avvocati. Ogni giorno che passa faremo di tutto per richiamare Mediapro alle adempienze, con garbo ma ovviamente con rispetto di quelli che sono i dettagli contrattuali - sottolinea Malagò. La verità comunque è che se il 22 maggio non abbiamo elementi certi è chiaro che non possiamo non tenerne conto per le strategie future della Lega. Onestamente andare avanti senza risposte oltre il 22 maggio secondo me è da incoscienti".