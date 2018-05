Spalletti, Goleade?Irrispettoso parlarne

MILANO, 11 MAG - "Parlare di goleade è una cosa irrispettosa, e chi usa queste parole manca di rispetto". Lo ha detto Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Sassuolo. "Sento fare dei discorsi che non assomigliano alla realtà del calcio. Chi pensa a goleade non ha mai giocato a calcio. Questa partita bisogna volerla giocare e volerla vincere anche solo 1-0, per andarsi a giocare la finale nell'ultima giornata contro la Lazio".