Vita Paolo Rossi in film, Cuore campione

PERUGIA, 12 MAG - La vita di Paolo Rossi, campione del mondo e capocannoniere di Spagna '82, diventa un documentario e un film. "Il cuore del campione" che sarà presentato al Festival di Cannese. Ad annunciare le produzioni è Ivo Romagnoli, presidente di Filmintuscany. Il documentario e il film sono ispirati al best seller sulla biografia del campione scritto dalla moglie, la giornalista perugina Federica Cappelletti. "Ho accettato di collaborare a questi progetti sulla mia vita, piena di alti e bassi, con la speranza che il viaggio di un semplice ragazzo con poca salute e grandi sogni, possa mandare un messaggio alle giovani generazioni" ha sottolineato Paolo Rossi. "Ho lavorato sodo - ha aggiunto -, creduto in me stesso. Ho affrontato ogni ostacolo a cuore aperto, ed un giorno, il sogno è diventato realtà. Stavo stringendo tra le mani la Coppa del Mondo, mentre lo stadio gremito gridava il mio nome. Credete in voi stessi, lavorate duro, rispettate gli altri e un giorno, il sogno diventerà realtà".