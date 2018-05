Gasperini, minacciato da Pairetto

ZINGONIA (BERGAMO), 12 MAG - "Pairetto durante la partita col Genoa mi aveva minacciato che ci saremmo rivisti a Roma dicendomi 'Non saranno concessi questi comportamenti'. Non so come potesse sapere che il Var in casa della Lazio l'avrebbe fatto lui". Alla vigilia di Atalanta-Milan, Gian Piero Gasperini punta il dito contro i provvedimenti nei suoi confronti. "Siamo tra le squadre che ha preso meno ammonizioni di tutte, ho letto la terzultima - rimarca il tecnico nerazzurro Per me è fondamentale che i giocatori si rivolgano all'arbitro nei modi corretti. Io invece sono stato squalificato col massimo della pena, in vista di una partita fondamentale, per un episodio sul Var di cui non si è accorto nessuno Pairetto era il quarto uomo a Roma quando fui espulso nell'intervallo - chiude -. Lì però avevo ecceduto per il secondo giallo a de Roon, era giusto. Personalmente per me è una macchia indelebile. Sono un po' schifato".