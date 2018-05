Amburgo in B, polizia a cavallo in campo

BERLINO, 12 MAG - All'Amburgo oggi non è bastato battere oggi, per 2-1, il Borussia Moenchengladbach nel match dell'ultimo turno di campionato: la contemporanea vittoria del Wolfsburg, 4-1 al Colonia, manda la squadra targata Volkswagen al playout con l'Holstein Kiel e condanna appunto l'Amburgo. Poco prima del 90' la partita contro il Borussia è stata interrotta per disordini sugli spalti, con fitto lancio di fumogeni, al punto che in campo si è dovuta schierare la polizia, con cordoni di agenti e altri a cavallo.