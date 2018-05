Mondiali:sotto inchiesta arbitro saudita

(ANSA-AP) - RIHAD, 13 MAG - L'arbitro saudita Fahad Al Mirdasi, tra i convocati per la prossima Coppa del Mondo che si giocherà in Russia, è stato posto sotto inchiesta dalla Federcalcio del suo Paese. Nel frattempo il 32enne fischietto è stato rimosso dalla finale della King's Cup. Lo ha reso noto la Federazione saudita via twitter, mentre la Fifa ha fatto sapere che "la questione è inerente il calcio saudita", "rifiutando di offrire ulteriori commenti sulla Coppa del mondo, che inizia tra un mese in Russia". Al Mirdasi era stato selezionato dalla Fifa per la Confederations Cup dello scorso anno, dirigendo la finale per il terzo posto tra Messico e Portogallo. Al Mirdasi ha anche arbitrato ai Giochi di Rio nel 2016.