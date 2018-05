Tifosi Juve in festa a piazza San Carlo

TORINO, 14 MAG - Caroselli con I clacson suonati e festa in piazza a Torino, in una serata fredda cime a.marzo,per il settimo scudetto consecutivo della Juventus. I tifosi bianconeri -poche centinaia - si sono radunati in piazza San Carlo, la stessa dove il 3 giugno 2017 durante la nefasta serata della finale di Champions con il Real Madrid oltre 1500 persone rimasero ferite e una donna morì dopo 12 giorni in ospedale per il panico creato -hanno appurato le indagini- da una banda di rapinatori. Gli juventini si sono radunati al centro della piazza, sotto il monumento equestre, hanno acceso qualche fumogeno e intonato cori di tripudio per lo scudetto e di scherno e insulti rivolti ai napoletani, soprattutto, e contro Torino, Fiorentina, Milan, Inter e Liverpool, e i giornalisti. In piazza è comparso anche un paio di venditori abusivi di bandiere con relative aste.