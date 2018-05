Mancini ct azzurro, orgoglio di Jesi

JESI (ANCONA), 15 MAG - L'orgoglio e gli auguri della città di Jesi per la nomina di Roberto Mancini a ct azzurro. Li esprime, a nome di tutta la cittadinanza, il sindaco Massimo Bacci, in un post Facebook: "Un grande in bocca al lupo a Roberto Mancini, nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. E' il sigillo ad una carriera straordinaria in campo ed in panchina. Orgogliosi di averlo come nostro concittadino!".