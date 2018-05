Jorginho corteggiato da 4 big inglesi

(ANSA) NAPOLI, 17 MAG - "Io sono in Brasile, nessuno mi ha chiamato dal Napoli. Mi hanno chiamato invece delle squadre inglesi, Liverpool, Manchester City ma anche Arsenal e Chelsea". Lo ha detto a Radio Crc l'agente di Jorginho, Joao Santos, parlando delle richieste per il regista italo-brasiliano per il quale potrebbero presto arrivare offerte multimilionarie da squadre di Premier League. "Trattative aperte? Dipende dal Napoli e dal direttore sportivo Giuntoli - ha detto l'agente - Certo non è difficile trovare accordi con squadre di questo tipo. Non saprei se un possibile addio di Sarri accelererebbe l'addio di Jorginho, se per il Napoli sarà positivo capitalizzare le offerte allora parleremo. Non so se il futuro di Jorginho dipenda dalla permanenza o meno di Sarri".