Diritti Tv: Malagò, continua telenovela

ROMA, 17 MAG - Un nuovo capitolo di una telenovela che ben conoscete". È il commento di Giovanni Malagò, in qualità di commissario straordinario della Lega di A, in merito al ricorso presentato dal gruppo spagnolo Mediapro al Tar del Lazio, contro la delibera dell'Antitrust. "Il 22 maggio c'è l'assemblea di Lega - aggiunge Malagò a margine di un evento al Coni - e non sarebbe corretto dire altro, io continuo a sollecitare e a sperare che ci siano garanzie che questo sistemerebbe tutto, altrimenti quel giorno bisognerà prendere una decisione. Non ci sono alternative".