Torino: N'Koulou,qui per grandi stagioni

TORINO, 17 MAG - Il futuro di Nicholas N'Koulou, il difensore camerunense che il Torino ha riscattato dall'Olympique Lione dopo un'ottima stagione, sarà ancora a tinte granata. "Sono del Toro e sono fiero di essere qui. Spero di fare con questa maglia grandi stagioni, non solo la prossima", annuncia il giocatore a margine di un evento organizzato da Suzuki, che del club è il main sponsor. "Purtroppo quest'anno non abbiamo raggiunto l'Europa, che era il nostro obiettivo, ma non è la fine del mondo: proveremo a conquistarla il prossimo anno", aggiunge N'Koulou, punto fermo dell'undici granata sia con Mihajlovic che con Mazzarri. "Sono contento della stagione disputata - conclude -, di aver giocato così tanto e di aver dato una mano al Torino".