Rinasce Modena, ripartirà dalla Serie D

MODENA, 18 MAG - Sei mesi dopo la radiazione dal campionato di serie C e dal conseguente fallimento, il Modena rivede la luce. Oggi il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha assegnato alla società Pro Modena il compito di rilanciare il calcio gialloblù che ripartirà dalla prossima serie D. Fanno parte di questa cordata gli imprenditori Romano Amadei, ex patron del Modena ai tempi della serie A e B, Romano Sghedoni patron della Kerakoll, il costruttore edile Carmelo Salerno. Una parte della quote (45%) è stata assegnata a Doriano Tosi (sarà il direttore sportivo) ma probabilmente sarà girata ad altri imprenditori. La scelta del sindaco è il frutto di un bando al quale avevano partecipato altre due cordate: quella dell'ex campione del mondo Luca Toni con l'imprenditore bresciano Roberto Marai, e l'altra capitanata dall'avvocato Gianpiero Samorì, l'imprenditore Gianni Gibellini e altri otto soci tra i quali Maurizio Setti proprietario del Verona Calcio.