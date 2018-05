Samp: Giampaolo "Non sono felice"

GENOVA, 19 MAG - "Andrò a parlare col presidente Ferrero: nessuno vive di rendita nel calcio, bisogna essere competitivi": parole del tecnico blucerchiato Marco Giampaolo. L'attualità è la partita di domani a Ferrara con la Spal, ma la priorità della Sampdoria è progettare il futuro. Giampaolo ha ancora due anni di contratto ma vuole chiarezza sui programmi della società per restare. "Dobbiamo fare il punto e trovare le convergenze tecniche e di ambizione. Devo avere chiarezza". Intanto è tempo di bilanci al termine di una stagione dove la Samp ha sognato il pass per l'Europa League. "Le partite più belle? Col Milan, a Roma, a Bergamo, a Napoli. Contento per la stagione? No perché siamo stati vicini a un traguardo non raggiunto", dice Giamapolo. E domani contro la Spal il tecnico non vuole cali di concentrazione. "Mi interessa andare a fare bene e avere argomentazioni per aprire un dibattito chiaro e diretto con il club per sapere come muoverci e in quale direzione".