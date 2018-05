Torino: Mazzarri, vincere per il futuro

TORINO, 19 MAG - La classifica non conta, Walter Mazzarri vuole un Torino in grado di fare punti anche contro il Genoa. Questione di mentalità e di "spirito", osserva il tecnico granata, per lasciarsi nel migliore dei modi e avere uno stimolo in più alla ripresa, il 6 luglio. "Questa è una rosa di buon livello ma ho le idee chiare e so cosa vorrei", dice il tecnico alla vigilia dell'ultima gara della stagione. "Con la società c'è sintonia, ma non posso anticipare nulla - aggiunge - perché il mercato è fatto di tante variabili". Tra queste c'è anche il futuro di Belotti, che domani rischia di non essere della partita per una distorsione alla caviglia. "Il futuro? Lui sa che, se ho il miglior Gallo, lo vorrei tenere sempre...". In caso di forfait al suo posto ci sarà Niang. "Come tutti gli altri poteva fare meglio". Contro il Genoa potrebbe sarà l'ultima partita di Burdisso, ex anche lui. E lo stesso discorso vale per Moretti e Molinaro, che non hanno ancora rinnovato il contratto.