3-1 a Bayern,ad Eintracht Coppa Germania

BERLINO, 19 MAG - Nico Kovac non fa sconti al Bayern Monaco, squadra che allenerà da luglio. Così il tecnico croato saluta l'Eintracht Francoforte nel modo migliore, ovvero con una vittoria a sorpresa contro i bavaresi, per 3-1, nella finale della Coppa di Germania. Si avvera così la profezia dell'ex milanista Prince Boateng che, parlando alla vigilia del fatto che il Bayern fosse superfavorito aveva detto che "possiamo fare come la Roma contro il Barcellona". E in effetti è andata proprio così, con vantaggio dell'Eintracht grazie a un gol dell'ex viola Rebic e pareggio di Lewandowski a inizio ripresa. Francoforte di nuovo a segno all'82' ancora con Rebic e finale al cardiopalma, con l'arbitro Felix Zwayer che negava al Bayern un rigore dopo aver fatto ricorso al Var. Veementi le proteste dei bavaresi. Subito dopo, terza rete dell'Eintracht con Gacinovic in ripartenza. "Siamo stati fortunati - ha detto Kovac a fine partita -: quel rigore per il Bayern c'era. Comunque sono contento di lasciare l'Eintracht con una vittoria".