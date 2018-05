Al Khelaifi ribadisce, Neymar resta qui

ROMA, 20 MAG - "L'ho ripetuto diecimila volte, Neymar rimane. Suo padre mi ha detto che il futuro di Ney è qui a Parigi". Intervistato dal quotidiano sportivo francese 'LEquipe' e da altri media transalpini, il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al Khelaifi fa un bilancio della stagione e sottolinea, "ancora una volta", che la stella brasiliana della sua squadra non lascerà il Psg dopo appena un anno di militanza. "Neymar è stanco di queste voci - aggiunge -. Sono i media spagnoli che dicono che andrà via. Se ci credi, male per te, io non risponderò a questa domanda per sempre. Lui ha un contratto di quattro anni con noi". Ma al mercato Al Khelaifi concede un'altra riflessione: davvero Buffon può arrivare a Parigi? "Mi chiedete se il Psg cerchi un portiere e se Buffon sia una possibilità - risponde - Mi conoscete bene: pensate che vi dica quali giocatori seguiamo? Abbiamo Areola, il nostro numero 1 anche per l'anno che verrà. Buffon è un portiere fantastico, carismatico: sono sicuro che tutti i club lo vorrebbero".