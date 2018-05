Fassone,Donnarumma?Spero decida restare

ROMA, 21 MAG - ''Con Donnarumma c'e' un discorso aperto da tanto tempo, speriamo che alla fine decide di rimanere. E' il futuro del calcio italiano, poi nel mercato si sa che ci sono tante strade che si possono percorrere''. L'ad del Milan Marco Fassone ai microfoni di Radio Anch'io lo sport non perde le speranze di vedere ancora al Milan il suo portiere. ''L'importante - aggiunge Fassone - è che ci siano offerte congrue e che il giocatore sia d'accordo, a quel punto il Milan no si opporrebbe. Spero rimanga anche Suso ma sia per lui che per Donnarumma non sono arrivate offerte''. A proposito di futuro - sottolinea Fassone ''spero che senza fare follie sul mercato con due-tre innesti l'anno prossimo si possa essere più competitivi. Per come si è evoluta la stagione possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno per il girone di ritorno. Per questo dico che l'ottimismo ci deve essere e dovremmo cominciare a raccogliere nel secondo anno. Sarà un mercato meno roboante rispetto all'anno scorso''.