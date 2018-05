A Di Francesco il premio Bearzot 2018

ROMA, 21 MAG - Eusebio Di Francesco miglior allenatore del 2018. Il tecnico della Roma ha ritirato oggi al salone d'Onore del Coni il Premio nazionale 'Enzo Bearzot'. Il riconoscimento promosso dall'Unione Sportiva Acli in collaborazione con la Figc è andato all'allenatore romanista: "Ho sempre cercato di trasferire alla squadra il mio pensiero - ha detto con orgoglio il tecnico romanista - Non solo di calcio ma anche umano. Questo premio, al di la dell'aspetto tecnico perché ci sono tanti grandi allenatori in Italia, rappresenta il riconoscimento nell'aver cercato di far cambiare qualcosa in un contesto. Un piccolo successo che domani mi auguro possa avvenire anche in campo". A consegnare il premio è stato il presidente dell'Us Acli, Damiano Lembo: "Questo premio ha raggiunto il suo apice quest'anno, perché Di Francesco ha svolto diversi progetti con l'Us Acli all'indomani della guerra dei Balcani, la campagna 'adottiamo un campo sportivo', inaugurato e costruito un campo in Kosovo anche con Tommasi e Di Biagio".