Mondiali:i 23 della Spagna, fuori Morata

ROMA, 21 MAG - Alvaro Morata è l'escluso eccellente tra i 23 convocati della Spagna per i mondiali di Russia 2018. Tra gli ''italiani'' spicca solo il nome del portiere del Napoli Pepe Reina mentre non sono stati in considerazione Callejon, Luis Alberto e Suso. Tra le novità di Lopetegui le convocazioni del difensore della Real Sociedad Odriozola e di quello dell'Arsenal, Monreal. La Spagna si radunerà il 26 maggio senza però i giocatori del Real che si aggregheranno il 5 giugno. Questi i convocati: Portieri: De Gea (Manchester United), Kepa (Athletic), Reina (Napoli). Difensori: Carvajal, Sergio Ramos, Nacho (Real Madrid), Odriozola (Real Sociedad), Piqué e Jordi Alba (Barcelona), Azpilicueta (Chelsea), Monreal (Arsenal); Centrocampisti: Isco, Asensio, Lucas Vázquez (Real Madrid), Busquets e Iniesta (Barcellona), Koke e Saúl (Atlético), Thiago (Bayern Monaco), Silva (Manchester City); Attaccanti: Diego Costa (Atlético), Rodrigo (Valencia), Iago Aspas (Celta).