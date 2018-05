Mondiali: Ibrahimovic "verrò comunque"

MOSCA, 21 MAG - Zlatan Ibrahimovic verrà in Russia per i mondiali, non con la nazionale Svedese, ma come volto di una campagna pubblicitaria per Visa, sponsor ufficiale di FIFA World Cup Russia 2018. Lo riporta il giornale online Adweek. La decisone del ct Svedese Jan Anderson di non convocare Ibra non ha scoraggiato l'attaccante del Los Angeles Galaxy, che durante il programma Jimmy Kivel Live ha sollevato un polverone mediatico annunciando la sua intenzione di partecipare all'evento nonostante tutto. "Non vale la pena guardare un mondiale FIFA senza di me" dichiara Ibra in uno dei video della campagna intitolata "Visa's Ultimate Fifa World Cup FOMO", in cui il fuoriclasse promette di qualificarsi da solo e dominare il mondiale, per poi mettersi in viaggio su un furgone "zlatanizzato".