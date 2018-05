Calcio: Andreazzoli a Empoli fino a 2020

EMPOLI (FIRENZE), 21 MAG - Mancava solo il passaggio ufficiale della firma, puntualmente arrivato. Dopo la promozione in Serie A, accompagnata da record su record battuti dalla squadra, l'Empoli FC ha raggiunto oggi l'accordo con il tecnico Aurelio Andreazzoli per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2020. Quindi due anni di contratto per il tecnico massese, arrivato a fine dicembre 2017 e rimasto imbattuto fino al termine del campionato, vinto con 4 giornate di anticipo.