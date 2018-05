Simeone a fan viol, Grazie del sostegno

FIRENZE, 21 MAG - "Grazie per averci sostenuto sempre, soprattutto nei momenti difficili". E' il messaggio dedicato ai tifosi viola che Giovanni Simeone ha postato sui propri profili social. L'attaccante della Fiorentina, figlio d'arte, ha chiuso la sua prima stagione in viola con 14 reti che lo rendono miglior marcatore della squadra. L'attaccante insieme al resto dei compagni, allo staff tecnico e ai dirigenti s'è ritrovato oggi al centro sportivo per i saluti prima delle vacanze e un pranzo collettivo in un ristorante cittadino: curiosità, il conto di circa 2600 euro è stato pagato da Marco Sportiello estratto a sorte come hanno raccontato alcuni compagni di squadra sul web. Il raduno dei viola per cominciare la nuova stagione è stato fissato per il 4 luglio a Firenze, tre giorni dopo la partenza per Moena in Trentino.