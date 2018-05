Italia-Olanda: pass vip per beneficenza

TORINO, 22 MAG - La Figc mette in vendita 20 'vip pass' per l'amichevole del 4 giugno Italia-Olanda all'Allianz Stadium di Torino per raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. I 'vip pass' consentiranno di effettuare un tour guidato all' interno dello stadio della Juventus con gli amici o con la famiglia nell'area Media, nella Media Working Area e la Mixed Zone. Si potrà entrare negli spogliatoi qualche ora prima del calcio d' inizio e passare nella camera di chiamata, accedendo al capo di gioco dal tunnel. Dopo aver visitato l'area hospitality 'Casa Azzurri', i possessori del 'vip pass' potranno assistere alla partita dalla Tribuna d' onore T100 e consumare la cena durante l'intervallo. Il pacchetto, messo a disposizione dalla Figc, è in vendita al costo di 300 euro, e comprende due pass. I biglietti sono nominali e si possono acquistare sul sito www.charitystars.com fino alle 10 del 31 maggio.