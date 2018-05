Bologna: mercato, arriva Dijks

BOLOGNA 23 MAG - E' Mitchell Dijks il primo acquisto del Bologna, in vista della stagione 2018-19. Olandese, 25 anni, terzino sinistro, il calciatore arriva dopo essersi svincolato dall'Ajax per fine contratto. Con il club rossoblù Dijks ha firmato un quinquennale con scadenza 30 giugno 2023: a comunicarlo è la società rossoblù. Dijks vanta in carriera 80 presenze ufficiali con la maglia dell'Ajax, di cui 9 nelle coppe europee e in carriera ha vestito anche le maglie di Heerenveen, Willem II e Norwich. Dopo la trafila delle Nazionali giovanili, è stato convocato in due occasioni dalla rappresentativa orange maggiore, nella primavera del 2016, senza esordire.